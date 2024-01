Le ITZY hanno annunciato le date dell’Itzy 2nd World Tour : tutte le date, di cui cinque in Europa (non in Italia).

Le ITZY hanno annunciato l’Itzy 2nd World Tour <Born To Be>, un tour mondiale che porterà il gruppo K-pop in 18 paesi tra Asia, Australia, Nuova Zelanda, America Latina, Europa e Nord America. Si tratta della prima volta per le ITZY in paesi come il Regno Unito, l’Australia e la Nuova Zelanda. Il tour parte il 24 febbraio da Seoul in Corea del Sud e arriverà in Europa ad aprile: la prima tappa europea sarà Londra il 24 aprile (alla OVO Arena Wembley). In seguito, le ITZY si esibiranno a Parigi (26 aprile), Berlino (28 aprile), Amsterdam (1 maggio) e Madrid (4 maggio). Nessuna tappa in Italia, dunque, ma molte opportunità per ammirare il gruppo in altri paesi europei.

Prodotto dalla JYP Entertainment e da Live Nation, il tour si chiuderà a Hong Kong il 10 agosto. I biglietti per i concerti in Europa saranno disponibili con varie prevendite a partire dall’1 febbraio. La vendita generale inizia invece il 2 febbraio alle 10 am (orario locale) sui siti Live Nation. Disponibili anche pacchetti VIP ed experience per i fan (qui maggiori informazioni vipnation.com).

Mercoledì 24 aprile – Londra, UK – OVO Arena Wembley

Venerdì 26 aprile – Parigi, Francia – Zénith Paris – La Villette

Domenica 28 aprile – Berlino, Germania – Velodrom

Mercoledì 1 maggio – Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live

Sabato 4 Maggio – Madrid, Spagna – Palacio Vistalegre