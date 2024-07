‘Time to Move’ è un video podcast in otto puntate a tema viaggi, realizzato da MOVE: tutti gli ospiti puntata per puntata.

Sarà disponibile da mercoledì 3 luglio Time to Move, un nuovo video podcast di MOVE in cui – nell’arco di otto appuntamenti settimanali – ospiti e talent racconteranno le loro avventure. Punto di partenza sarà la loro passione per l’avventura, l’amore per il viaggio e la scoperta. Roberto Parodi – scrittore, giornalista e grande viaggiatore – intervisterà in ogni puntata un ospite diverso stimolando ciascuno a svelare curiosità e aneddoti legati ai loro viaggi.

Time to Move è disponibile sul canale Youtube di MOVE e in versione audio su Spotify e Apple, mentre sugli account social di MOVE saranno pubblicati degli estratti di ogni puntata. Questa prima stagione di Time to Move è composta da otto appuntamenti con una nuova puntata rilasciata ogni settimana. Gli ospiti saranno (in ordine di messa online): lo chef stellato Tommaso Arrigoni, l’ultra runner Stefano Gregoretti, l’influencer ed esperta di wellness Giada Todesco, il fotografo Stefano Tiozzo, la painter desinger e surfista Natalia Resmini, il cicloturista Pietro Franzese, l’imprenditore modello e creator Mariano Di Vaio e l’atleta Federica Monacelli.

Come punto di partenza per il racconto a ciascuno è stato chiesto di portare un oggetto rappresentativo di un viaggio, di una città o di una avventura. Tra ricordi, esperienze, inconvenienti e incontri magici ciascuno offrirà un punto di vista diverso, darà suggerimenti utili per chi è in partenza, suggestioni per chi ancora deve organizzare le proprie vacanze o ritratti insoliti di mete già visitate. Roberto Parodi condurrà le interviste tra provocazioni e curiosità, stimolando il dialogo e proponendo racconti meno convenzionali.

Time to Move: gli ospiti delle prime tre puntate

Mercoledì 3 luglio – Tommaso Arrigoni

La cucina di Arrigoni è un viaggio nella cultura giapponese tra coltelli, tradizione e tecniche tramandate di generazione in generazione. La passione condivisa per il viaggio, uno chef che grazie alla sua arte e al suo talento è ora una stella Michelin. Una storia di viaggi e determinazione che condivide con Time to Move.

Mercoledì 10 luglio – Stefano Gregoretti

Stefano Gregoretti ci ispirerà raccontandoci delle sue imprese davvero sorprendenti. La sua volontà di battere i propri record e sfidare addirittura le avversità climatiche ci ricorderanno come, con costanza e allenamento, tutti noi possiamo diventare dei viaggiatori next level. Dalla Death Valley d’estate, al ghiaccio e al freddo nelle destinazioni più remote della Terra.

Mercoledì 17 luglio – Giada Todesco

Il benessere fisico e l’alimentazione sana ed equilibrata. La ricerca dello stare bene attraverso uno stile di vita completamente in linea con le necessità del nostro organismo. Giada, terza simpaticissima ospite, racconterà la sua passione per il benessere e la sua essenza da viaggiatrice comoda.

Seguiranno nei prossimi appuntamenti Stefano Tiozzo (24 luglio), Natalia Resmini (31 luglio) e, dopo una pausa nelle settimane centrali di agosto, Pietro Franzese (28 agosto), Mariano Di Vaio (4 settembre) e Federica Monacelli (11 settembre).