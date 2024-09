Petit riparte da ‘Lingerie’, il primo brano scritto dopo ‘Amici’. Ce lo racconta in questa intervista, tra nuova musica e nuovi percorsi.

Si intitola Lingerie il nuovo singolo di Petit, che arriva dopo il successo di Mammamì. La canzone era stata anticipata dall’apparizione – per le strade di Milano e Napoli – di lingerie, suscitando da subito grande curiosità. Un dettaglio che non ha certo lasciato indifferenti i passanti. «Lingerie – ci dice Petit – nasce subito dopo Amici. È la prima canzone che ho scritto. Sicuramente è un brano importantissimo per me, perché dà inizio a un nuovo percorso, un nuovo viaggio. È il primo brano dopo Amici e non è facile ma ci credo tanto. L’importante è che mi piaccia come pezzo. Non guardo tanto il numero».

Il brano mette in evidenza il lato più introspettivo ed emozionale di Petit e ci parla di quando l’amore rimane sospeso tra passione e sofferenza. Da una parte c’è il rimorso per aver portato guai nella relazione, dall’altra il disincanto per un amore non corrisposto fino in fondo. Ed è proprio tra accuse, rimpianti e desiderio che si ha voglia di gridare quanto si è dato.

LEGGI ANCHE: Petit, l’EP e l’avventura ad ‘Amici’: «Canto quello che sento dentro»

«A me piace molto cambiare e variare. – continua l’artista – Lingerie è un miglioramento rispetto a quello che ho fatto in precedenza. C’è stata una maturità nella scrittura e nella costruzione del pezzo. Io faccio musica e ne faccio tanta, quello è il bello. Credo che tutti i generi siano arte e rappresentino la musica. Questo è un brano più urban pop». Restiamo in attesa di un nuovo album? «Da quando sono uscito da Amici ho scritto tanto e ho tanti provini. – ci risponde – Col passare del tempo tireremo le somme e vedremo come muoverci».