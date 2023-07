Prosegue l’Eolie Music Fest 2023: Ensi racconta la sua esperienza insieme a Clementino nel mare di Stromboli.

In attesa del party finale a Stromboli con il dj set di Riva Starr, Ensi racconta la sua esperienza all’Eolie Music Fest 2023. Mercoledì 5 luglio, il rapper si è infatti esibito – sfidandosi in una battle di barre – insieme a Clementino. Insieme a loro in line up anche La Rappresentante di Lista. «Questa per me è la seconda edizione. – dice Ensi – Non ci ho pensato neanche un minuto. Quando Samu (Samuel Romano, ndr) mi ha chiamato ho detto Ci sono. Ne ho viste tante in questi anni, ho fatto di tutto, ma un festival come questo è unico».

«L’anno scorso – ricorda poi Ensi dell’esperienza dello scorso anno all’Eolie Music Fest – è stato pazzesco. Sia perché non ero mai stato alle Eolie, sia perché il contesto del palco ha quella dimensione… Ha un’altra accezione, si suona sulle barche. Quest’anno siamo a Stromboli e non vedo l’ora di essere sul palco. L’energia è bellissima perché Samuel è un artista in grado di trasformare le energie delle persone in una direzione comune, che è quella di fare festa e dare il massimo. Si fa musica, ma si vive anche un’esperienza».

«Sono un po’ l’uomo del rap – conclude Ensi – se c’è da coinvolgere altri del genere sono il tramite ideale. Anche perché non perdo tempo. A Clementino ho detto solo Clemente devi venire, una cosa del genere non la puoi fare da nessun’altra parte. Io e Clemente siamo amici da quasi 20 anni e non è facile nel mondo della musica un’amicizia così vera. Ci siamo sfidati nel 2005, fu una sfida epica. Ne abbiamo passate di ogni, ma siamo rimasti sempre insieme e abbiamo sempre collaborato. Sapevo che lo show insieme sarebbe stato esplosivo».