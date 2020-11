Duro scontro tra Antonella Elia e Alba Parietti nella puntata del GF Vip di lunedì 9 novembre. Prima che la mamma di Franceco Oppini entrasse in casa per una sorpresa al figlio, si è intrattenuta in studio.

“Ma hai il quaderno in mano perché la memoria ti difetta? Ad una certa la memoria se ne va…” ha chiesto Antonella in modo provocatorio. Alba ha prontamente replicato: “Tu sei una donna di una certa età, io sono una donna di un’età certa! Una donna capace di dire la sua età è una donna capace di dire tutto!”.

Ma non è finita qui, perché la Elia ha proseguito con gli attacchi alla Parietti: “Tu hai dato fuoco all’anagrafe del tuo paese per non far sapere la tua età, quindi veramente non si può capire che età lei abbia! Ne ha tra i 60 e i 70“.

Foto: Kikapress

Alba allora ha esclamato: ” Tu fai la paladina delle donne e poi…”. “Non faccio la paladina delle donne, a me le donne o piacciono come Guenda o non piacciono come Matilde. Alba ha sicuramente un fascino e un eloquio straordinario…” ha spiegato Antonella. Ma la chiusura della conversazione è spettata alla mamma di Oppini: “Al contrario di te che non hai un eloquio altrettanto straordinario perché usi delle parole che una persona non dovrebbe usare, tipo ‘viscido’, ‘gatta in calore’…“.

Foto: Gentile Concessione Ufficio Stampa Mediaset