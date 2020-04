Torna in tv "Salemme il bello della diretta"

Raggiunto dall’Ansa, Salemme ha così commentato il ritorno in tv delle sue opere: “Rivederli, in scena, con il pubblico in platea sarà un po’ tuffo al cuore. Sono passati solo pochi mesi, ma sembrano secoli”. L’attore è al momento a Roma, dove si è trovato bloccato dal DPCM per il Coronavirus mentre stava portando in scena il suo ultimo spettacolo, “Con tutto il cuore”, al quale sta ora lavorando per trasformare la sceneggiatura teatrale in una cinematografica.