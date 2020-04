Il misterioso corteggiatore di Gemma

In molti mettono in dubbio la veridicità delle storie d’amore raccontate a Uomini e Donne. Anche alcuni ex protagonisti del programma, spesso, avanzano insinuazioni. Come Lucas Peracchi, che ha abbandonato il dating show dopo che è venuta a galla la sua relazione con una corteggiatrice.

“Ma in che mondo vivi? Credi ancora a ‘Uomini e Donne’? Sveglia! È televisione. Magari potessi raccontare tutto” ha detto l’ex tronista su Instagram rispondendo a un fan.

Molti ritengono però che Lucas sia arrabbiato con Mediaset visto che dopo la ‘cacciata’ da Uomini e Donne non sarebbe riuscito a partecipare né al GF Vip né all’Isola dei Famosi.

foto: Red Communications