Tu si que vales, tutto uguale a prima del Covid-19?

Molto probabilmente, come nota anche qualche altro telespettatore, conduttori e giuria di Tu Sì Que Vales sono stati sottoposti a tampone. Una scelta obbligata per poter lavorare in sicurezza senza stravolgere eccessivamente il format dello show. A questa, si sono aggiunte altre misure anti-Covid per permettere al pubblico di essere presente in studio, visto che la giuria popolare è parte fondamentale dello spettacolo e della gara.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset