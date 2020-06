Torre Astura: storia e relax sulla spiaggia a sud di Roma

Per godersi un po’ di mare in questa estate 2020 non c’è bisogno di spingersi troppo lontano da Roma. Fra le tante spiagge del litorale laziale ce n’è una che brilla come un piccolo gioiello: è Torre Astura, in provincia di Nettuno.

Luogo di villeggiatura ai tempi di Cicerone, questa località balneare deve il suo nome alla foce del fiume Astura, che scorre nei pressi dell’Agro Pontino, e alla caratteristica torre costruita su un’isoletta artificiale non molto distante dalla riva e collegata ad essa da un ponte di mattoni.