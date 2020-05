"Contagion" ha diviso il pubblico ma ha vinto la gara dell'Auditel

E’ andato in onda la scorsa settimana su Canale 5 “Contagion”, il film del 2001 di Steven Soderbergh che mostra gli effetti di una pandemia mondiale: pellicola che Mediaset ha deciso di mandare in onda dopo che era diventata uno dei titoli più visti in streaming della Warner (seconda solo alla saga di Harry Potter).

C’era molta curiosità da parte dei telespettatori su questo film e il pubblico si è diviso fra chi ha apprezzato e chi no la scelta: per alcuni il film è stato “profetico” (e c’è anche chi ha trovato il modo per ricondurre il tutto ad un complotto), per altri troppo ansiogeno da mandare in onda in un momento così delicato. Nonostante le polemiche, il film è stato seguito comunque da 3.334.000 telespettatori con uno share del 12,41%.