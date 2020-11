Terence Hill e Bud Spencer sembravano nati per lavorare in coppia, ma dopo una serie di successi, negli anni ’80 misero fine al loro sodalizio dedicandosi ad altri progetti singoli: tornarono insieme nel 1994 per il comico western “Botte di Natale”, diretto proprio da Terence Hill. Nessun litigio fra i due: fu proprio Terence Hill a chiarire che non avevano più lavorato insieme perchè non erano più in grado, per età e problemi fisici, di affrontare le riprese dei film che li avevano resi famosi.