Temptation Island sta per tornare

Che estate sarebbe senza Temptation Island? L’emergenza Covid-19 non ha fermato il reality estivo più seguito dal pubblico italiano, ma ne ha stravolto in parte i contenuti. La trasmissione è in già in preparazione e riserverà qualche novità per gli affezionati telespettatori, sia nel cast che nella conduzione.

LEGGI ANCHE: — Quarantena per le coppie di Temptation Island: cosa è successo ai partecipanti poco prima di partire per le riprese

foto: MN ITALIA