Nuova puntata di Amici su Canale 5

Stefano Farinetti è stato eliminato al serale di Amici. Il giovane cantante, uscito dalla scuola di Maria De Filippi, ha rilasciato una intervista a All Music Italia nel coso della quale ammette di aver pensato di non essere ben visto dagli insegnanti. “C’è stato un momento in cui ero un po’ blastato dai professori. Ho perso un po’ di vista il mio percorso. C’erano tanti punti deboli che venivano risaltati dalle mie esibizioni, ma ci ho lavorato” ha rivelato Stefano.

Il ragazzo era stato attaccato per alcuni tweet discutibili in cui aveva attaccato il talent show di Canale 5: “L’idea di twittare è venuta dal fatto che su Twitter mi hanno sempre difeso. Quando c’è stara la prima puntata del Serale ho deciso di commentare in modo ironico (…) Non sanno che persona sono, non c’erano cattive intenzioni. L’ho fatto con una buona intenzione. Non volevo che nessuno si offendesse“.

foto: Red Communications