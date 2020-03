50 sfumature di nero su Canale 5

Dakota Johnson ha recitato in Suspiria, film diretto da Luca Guadagnino e tratto dal soggetto dell’omonimo film di Dario Argento. Un ruolo non facile per l’attrice che ha rivelato di essere finita in analisi dopo l’ultimo ciak.

“Le riprese mi hanno incasinato a tal punto il cervello che sono andata in terapia. Faceva un freddo cane, il clima era secco e abbiamo girato in questo hotel abbandonato sulla cima di un monte” ha raccontato tempo fa.

