Su Canale 5 va in onda '12 anni schiavo'

Chiwetel Ejiofor è nato a Londra, il 10 luglio 1977. Ha debuttato come attore cinematografico nel 1997 in Amistad diretto da Steven Spielberg. Si è anche cimentato come regista nel 2019 dirigendo Il ragazzo che catturò il vento e ha prestato la sua voce nel film d’animazione Sherlock Gnomes. Sapete che è alto 178 centimetri? Riguardo al film 12 anni schiavo, Ejifor ha ricevuto numerosi lodi dalla critica per la sua interpretazione del protagonista e ha difeso la scelta del regista di mostrare scene crude e violente, come parte della drammatica condizione della schiavitù, che il film racconta.

Foto: Kikapress