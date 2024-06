Solstizio d'estate, cosa accade il 21 Giugno?

E il 21 giugno si rinnova l’appuntamento con il fenomeno astronomico davvero affascinante all’interno del Pantheon. A mezzogiorno, infatti, i raggi di sole entreranno dal grande occhio della cupola, lasciando a bocca aperta i presenti. Cosa accadrà precisamente?

Il Pantheon si trasformerà in una meridiana monumentale, come sempre accade in corrispondenza di equinozi e solstizi. Il suo occhio – di gran fascino per romani e turisti – permetterà alla luce solare di incanalarsi, dando vita ad uno spettacolo che è un peccato perdere.

Dopo che, al Solstizio d’inverno, la luce entrata nell’occhio ha illuminato la parte alta della cupola e all’Equinozio i raggi hanno creato un fantastico gioco di luce sul cornicione e sulla grata sopra al portone, al solstizio d’estate, il sole, quasi verticale, illuminerà il pavimento. Risultato?

Un enorme cerchio luminoso del diametro di 9 metri, proprio come quello dell’oculo del Pantheon.

Bisognerà aspettare le 13 per vedere completamente l’effetto del sole.