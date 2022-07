Che la Sicilia sia una terra ricca di meraviglie è risaputo, ma a Siracusa esiste un luogo sconosciuto a molti e in grado di lasciare senza parole. È la Grotta dei Cordari, nel Parco Archeologico Neapolis; già nota in età greca come cava di pietra e prigione, nel 2021 è tornata ad aprire le sue porte al pubblico dopo una chiusura durata 40 anni.

@shutterstock