Non si tratta di veri e propri dipinti, in realtà, ma incisioni che per larga parte sono raffigurazioni di animali dell’era glaciale ormai estinti. Tra loro è possibile riconoscere il mastodonte, un preistorico antenato dell’elefante; ma anche il paleolama (un camelide estinto), bradipi giganti e cavalli dell’era glaciale.

foto: Shutterstock