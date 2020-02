Diodato vince Sanremo 2020

Il vincitore di Sanremo rappresenterà l’Italia all’Eurovision ma in molti, sui social, chiedono che Diodato rifiuti: la sua canzone non rientra nei gusti della kermesse europea. Con Gabbani o i Pinguini Tattici Nucleari, avremmo più possibilità di vincere? la petizione social è partita…

Sì raga ma che palle queste lamentele sul fatto che Diodato non era il vincitore giusto perché ci farà perdere l'Eurovision. Basta basare Sanremo sull'Eurovision, Sanremo è oltre, Sanremo è Sanremo, dobbiamo scegliere il vincitore giusto per noi, non per l'Europa#Sanremo2020

