L'annuncio shock di Sandra Milo

Ospite ad Un Giorno da Pecora, Sandra Milo ha annunciato uno sciopero della fame volto a porre in luce il momento di difficoltà che stanno vivendo gli artisti e tutti gli operatori del mondo dello spettacolo, costretti a stare fermi per via del lockdown dovuto al Covid-19. L’attrice 87-enne ha anche fatto un toccante appello al premier Giuseppe Conte.

Foto: Un Giorno da Pecora