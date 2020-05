Codacons contro Salvo Sottile: "la Rai lo licenzi"

L’attacco scattò anche contro chi stava utilizzando GoFundMe per le proprie raccolte, quindi Fedez e Chiara Ferragni (che con la loro iniziativa hanno raccolto 4 milioni e mezzo circa di euro, destinati all’ospedale San Raffaele di Milano che ha potuto così triplicare i suoi posti di terapia intensiva), ma anche Salvo Sottile, che si stava molto spendendo in quei giorni sui social per informare correttamente il pubblico e per raccogliere fondi destinati alle terapie intensive.