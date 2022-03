La guerra in Ucraina continua e le esplosioni non si fermano, le forze militari russe hanno un obiettivo e il numero di vittime aumenta giorno dopo giorno. I media internazionali riportano costantemente le informazioni del conflitto così da tenere aggiornate le popolazioni. La giornalista russa Marina Ovsyannikova è finita al centro del mirino. La professionista ha protestato contro la guerra in Ucraina, irrompendo in un programma televisivo in diretta. Da giorni non si parla d’altro, ma cosa è successo dopo la sua azione?

FOTO: @KIKAPRESS