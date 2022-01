La via Francigena

Esiste una strada che se la si vuole percorrere è bene avere delle credenziali; si trova a Roma ma in realtà la sua ‘storia’ inizia a Canterbury. Si tratta della via Francigena, uno dei percorsi di pellegrinaggio più celebri.

Lunga 3268 km, inizia il suo cammino come dicevamo a Canterbury e arriva fino a Santa Maria di Leuca in Puglia, passando ovviamente per Roma. Si tratta di un percorso che veniva fatto dai pellegrini e dai crociati e che ancora oggi vede tantissime persone intraprenderlo.

@shutterstock