Il vuoto lasciato da Raffaella Carrà è grande

È passato poco più di un mese dalla scomparsa di Raffaella Carrà, e il dolore per questa perdita è ancora forte. Ha lasciato un vuoto umano e artistico e tante sono le dimostrazioni di stima e amore per lei. A Madrid le è stata intitolata una piazza, come riportato da El Diario: “È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà”, mentre in Italia la Rai sta mandando in onda le repliche dei suoi programmi di successo, da Carramba che sorpresa fino a A Raccontare comincia tu.

@kikapress