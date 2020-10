Infine, un suggerimento per sbucciare le castagne senza fatica, eliminando in un sol colpo buccia e pellicina interna. Sapevate che per ripulire la gustosa polpa interna basta utilizzare il microonde? Procedere è semplicissimo: dopo aver eseguito l’incisione, bisogna mettere in ammollo le castagne in acqua per una decina di minuti. Trascorso il tempo di immersione nell’acqua, vanno scolate e posizionarle a gruppetti da 20 su un piatto adatto allo scopo. Infine, accendete il microonde e cuocete alla massima potenza per 5 minuti.

Ma non è tutto: se volete procedere ancor più rapidamente, saltate il passaggio nell’acqua e cuocete le castagne nel microonde per 2 minuti. Se dovessero risultare ancora un po’ crude, immergetele in un po’ di acqua calda e infornate nuovamente per 1-2 minuti.

Insomma, dalla raccolta al consumo: ora siete davvero pronti per andare a raccogliere le castagne vicino Roma. Buon divertimento e buon appetito!

Foto: Shutterstock