Surfare un’onda il più a lungo possibile, è il desiderio di molti surfusti che per cavalcare l’onda più lunga del mondo si recano in Perù. Se infatti il Portogallo è il paradiso dei surfisti che hanno abbastanza pelo sullo stomaco, bravura e una buona dose di incoscienza per sfidare i muri d’acqua più grandi del pianeta, a Malabrigo esiste un altro paradiso.

@shutterstock