Cosa sono i Top Number

Seguendo il servizio di Matteo Viviani si scopre comunque che chi possiede un numero del genere, per caso o perchè lo ha acquistato ha anche un problema ricorrente: le telefonate di call center e aziende di vario tipo a cui le persone danno numeri di telefono falsi. Esempio: su internet chiedono il numero di telefono per compilare un modulo, non voglio mettere il mio numero e lo invento, scrivendo 335 1111111. Il sistema lo accetta e in futuro chiamerà quel numero, che invece magari esiste ed è di qualcuno che ha pagato molti soldi per averlo.