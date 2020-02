Piero Angela svela quel dettaglio sul Coronavirus: ‘Cosa non vi hanno spiegato’

“Questo Mister corona chi è? Cosa fa? Che dimensioni ha? -si è chiesto Piero Angela- Tutti i virus hanno delle caratteristiche in comune che sono molto sorprendenti, a partire dalle dimensioni. Per darvi un’idea delle dimensioni di un virus, pensate che quando andate a fare le analisi del sangue e vi dicono che avete 4 o 5 milioni di globuli rossi, voi li avete per millimetro cubo (…) Un virus è un centinaio di volte più piccolo di un globulo rosso. Sembra miracoloso che i biologi e i ricercatori siano riusciti ad individuare i virus e a sequenziare il virus, che ha una sola elica. Ma perchè è così aggressivo? Il virus è a metà strada fra vita e non vita: non può riprodursi da solo, ma si replica come Alien, entra nelle cellule umane e per riprodursi le distrugge. E’ evidente quindi che quando va nei polmoni fa dei disastri”