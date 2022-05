Ogni anno centinaia di turisti vanno in Piemonte per visitare la Pompei medievale del biellese. È Ricetto di Candelo, un complesso architettonico risalente al medioevo, sorto a Candelo. Si tratta di una delle costruzioni medievali meglio conservate in Europa. Il ricetto è una fortificazione realizzata all’interno di una cittadina, per proteggere il popolo e i beni alimentari della popolazione dagli attacchi nemici.

