Perché San Giovanni si festeggia il 24 giugno?

Per non fare entrare le streghe in casa, fuori delle porte, prima di uscire a festeggiare, venivano appesa una scopa e un barattolo del sale, oppure due scope messe in croce e delle teste d’aglio.

Si raccontava che le streghe per entrare dovessero prima contare tutti gli zeppi della scopa o i grani del sale e se sbagliavano doveva ricominciare da capo!

La partecipazione popolare era massiccia, si mangiava e si beveva in abbondanza e soprattutto si faceva rumore con trombe, trombette, campanacci, tamburelli e petardi di ogni tipo per impaurire le streghe, affinché non potessero cogliere le erbe utilizzate per i loro incantesimi.