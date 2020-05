Paola Caruso in piscina sfoggia un fisico mozzafiato

In tanti si interrogano su come e quando usare le mascherine e in tanti si rispondono, seguendo le linee guida consultabili sul sito del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Tra le tante questioni che la gente comune, tutti noi, ci poniamo è: come gestire la questione mascherine per i bambini? Da che età iniziare a farla indossare? E quali potrebbero essere gli eventuali rischi?