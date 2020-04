21 Aprile: ecco cosa succede nel Pantheon

La cupola del Pantheon è progettata per scandire le stagioni attraverso la luce. I raggi del sole, filtrando attraverso l’oculo, colpiscono in determinati giorni e in determinati orari le edicole e le esedre del tempio. Questa caratteristica ha un preciso significato in termini archeologici e astronomici. Infatti è proprio il giorno in cui ricorre il compleanno di Roma, 21 aprile, che il fascio di luce si posiziona sulla porta di bronzo.

