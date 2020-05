Sergio Castellitto ha convinto tutti nei panni di Padre Pio

Per il grande attore quindi interpretare Padre Pio non è stato solo un lavoro, ma “è un cammino dentro la spiritualità, al di là delle convinzioni religiose e delle domande che ognuno di noi si pone”. In un’altra intervista, a La Repubblica, Castellitto affermò: “Noi attori facciamo ogni volta un viaggio nei personaggi, ogni volta, alla fine di un film, al setaccio restano sabbia o pepite d’ oro. Stavolta è rimasto l’ oro: Padre Pio colpisce per la sua essenzialità, come un mistico tibetano passa la sua esistenza pregando. Non so cosa pensare dei miracoli e del resto: solo che esistono persone eccezionali in grado di fare e sentire cose che altri non possono fare e sentire”