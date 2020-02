Joaquin Phoenix vince l'Oscar

Il riferimento di Joaquin è al fratello maggiore River, morto nel 1993 ad Hollywood in seguito ad un miscuglio letale di alcool e droghe, sul marciapiede di fronte al Viper Room, locale di moda dell’epoca di proprietà anche di Johnny Depp.

Joaquin era presente alla morte del fratello e la sua telefonata al 911 per chiedere aiuto venne poi pubblicata e proposta in diversi programmi tv: di fronte alla mancanza di rispetto per il suo dolore e all’atteggiamento invadente dei mass media, Joaquin decise di abbandonare il mondo del cinema e stette lontano da Hollywood per qualche anno. Fortunatamente ci ha ripensato ed oggi, festeggiando il traguardo più ambito, non poteva che dedicarlo a modo suo al fratello scomparso.