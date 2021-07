L'addio alle Olimpiadi di Federica Pellegrini con il sorriso

Quinta giornata di gare per le Olimpiadi di Tokyo 2021, che grazie agli atleti italiani ci stanno regalando grandissime emozioni. Una su tutte la straordinaria gara di Federica Pellegrini: la Divina è riuscita nell’impresa di conquistare la quinta finale olimpica nei 200 metri stile libero conquistando poi la 7° posizione. Una grande soddisfazione per Federica, che ha raccontato di aver nuotato con il sorriso ed essere felice per questa sua ultima olimpiade.

@kikapress