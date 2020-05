Non è la D'Urso, la mancata intervista a Marco Carta

Paolo Borsio torna a Live Non è la D’Urso per parlare della riapertura dei luoghi di culta dopo il lockdown dovuto alla pandemia Covid-19. Il giornalista però fa nuovamente innervosire Barabra D’urso, spesso interrotta dallo stesso suo ospite. Un atteggiamento quello di Paolo che non è andato giù alla conduttrice, spesso critica nei suoi confronti. Carmelita non si è trattenuto e gli ha dato anche del maleducato. “Non trovo corretto che tu ora ti sia messo gli occhiali e abbia iniziato a guardare il telefono, dicendo: ‘Ora parlate voi’” ha detto Barbara. Lui si è giustificato dicendo di aver ricevuto un messaggio della madre e di essersi preoccupato per la sua salute. Intanto, sui social il battibecco non è passato inosservato…

Foto: Kikapress