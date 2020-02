Nina Moric nega i ritocchini

Il successo internazionale per Nina Moric ariva nel 1999. Ricky Martin la sceglie tra centinaia di altre modelle per averla al suo fianco nel video di Livin’ la vida loca. La canzone ebbe un successo enorme in tutto il mondo e consacrò la bella croata come nuovo sex symbol. Fu proprio grazie alla partecipazione a quel videoclip, che Nina divenne famosa anche in Italia, dove si costruì una carriera non solo sulle passerelle ma anche in televisione.

Foto: Kikapress