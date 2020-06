Naomi Campbell si mobilità per George Floyd

Naomi Campbell ha condiviso un video davvero straziante su Instagram. La clip mostra una bambina di colore che parla in pubblico. Non si capisce dove e quando il video sia stato girato, ma le parole della piccola toccano il cuore.

“Oggi sono qui per parlare di come mi sento. E mi sento come se fossimo trattati in modo diverso rispetto alle altre persone e non mi piace come siamo trattati solo a causa del nostro colore, e non significa niente per me” dice la bambina.

Poi ha un momento di esitazione, colta dall’emozione. la voce si blocca in gola, le lacrime iniziano a scendere sul viso. Qualcuno la incita ad andare avanti: “Non fermarti” le dice una donna da lontano. E lei allora, con tutta l forza che ha, si sfoga, tra le lacrime: “Siamo persone di colore e non dovremmo sentirci così. Non dovremmo protestare perché tutti ci trattate male. Lo facciamo perché, dobbiamo avere diritti!”

