Myriam Catania, un percorso complesso al Gf Vip

Gran parte del pubblico conosce Myriam Catania, concorrente appena uscita dalla Casa del Gf Vip dopo un percorso travagliato, solo perchè è stata la moglie di Luca Argentero: parlando con le altre ragazze della Casa, Myriam ha fatto trapelare che in quel momento non era tutto rose e fiori.

Non per colpa di Luca, di cui Myriam parla con grande affetto e rispetto, ma per colpa degli haters.