“Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. È stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire“, ha dichiarato Myriam una volta uscita dal GF.