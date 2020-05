Via libera per i musei il 18 Maggio

Anche se le autorità italiane hanno dato il via libera per le visite ai musei dal 18 Maggio, per i Musei Vaticani non è ancora stata fissata una data di riapertura. Il segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Fernando Vérgez Alzaga, ha spiegato nel dettaglio le misure stabilite.

LEGGI ANCHE >> — Roma, fra i musei virtuali anche i Musei Vaticani e la Cappella Sistina. Entra ora nel museo >>