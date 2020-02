Sanremo, Morgan a rischio squalifica?

Ospite a Non è l’Arena, nel 2019, Morgan è tornato a parlare della sua clamorosa esclusione da Sanremo. Era il 2010 e il cantante venne squalificato per aver dichiarato di aver curato la depressione con il crack. Una motivazione assurda, disse Morgan da Giletti: “Un cantante va sul palco con la sua canzone non con un’opinione. Ma non avrebbero escludermi per la canzone perché altrimenti sarebbe stata censura e avrebbero fatto una brutta figura. Quindi si sono appellati, attaccati a questa scusante, a questa intervista su cose che tra l’altro avevo già detto più volte”.

Foto: Kikapress