Modalità aereo in volo: sai davvero perché è così importante?

Una assistente di volo ha di recente condiviso con i suoi 2.8milioni di followers su Tik Tok il vero motivo per cui, una volta saliti a bordo dell’aereo, è imperativo attivare sullo smartphone la modalità aereo.

Nel video diventato virale la hostess ha spiegato che:

“Ci sono circa 45.000 voli che avvengono ogni giorno, con circa 2,9 milioni di passeggeri a bordo. Che ci crediate o no, i piloti in realtà non sono responsabili del volo”.