Aumentata l'attenzione all'igiene in casa

Un utente fa anche notare che lavare frutta e verdura e poi riporla in frigo significa farla rovinare subito: la soluzione potrebbe essere quella di riporla in frigo in un sacchetto nuovo e di lavarla poi prima dell’utilizzo.

Frutta e verdura lavata in anticipo si rovina. La cosa migliore è svuotare le buste e riversare il contenuto in sacchetti di carta puliti e riporli in frigo. La busta, che probabilmente servirà nei giorni a venire per buttare l'umido, andrebbe messa in una vano per un 2/3 giorni. — CrunchyMud (@CrunchyMud) March 25, 2020