Meghan Markle ha rotto un'altra tradizione dei royals

In occasione delle elezioni presidenziali di questo 2020, Meghan Markle è riuscita a rompere un’altra tradizione della royal family britannica. Il suo ultimo gesto, tanto per cambiare, è andato contro le secolari consuetudini di corte e di sicuro non avrà fatto piacere alla Regina Elisabetta II. Ecco che cosa ha combinato la moglie del principe Harry.

Foto: Kikapress