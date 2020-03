A Stasera Italia, da Barbara Palombelli, il tutorial definitivo

Già dal mese di febbraio, all’arrivo dei primi casi in Italia di Coronavirus, è scattata la corsa al rialzo per strumenti di protezione e prevenzione come gel igienizzante per le mani e mascherine: si è arrivati a quotare 4 flaconcini di Amuchina 100 euro su Amazon e le farmacie svaligiate di mascherine.

Anche il gel igienizzante è tranquillamente fabbricabile in casa, unendo alcol isopropilico al 99% e aloe, due ingredienti che si trovano ancora in drogheria, nei negozi di casalinghi e detersivi: basta unirli in una ciotola e mescolarli con un cucchiaio, per poi inserire il risultato, con un imbutino, nel contenitore scelto.