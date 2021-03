Il futuro di Martina Crocchia dopo L'Eredità: cosa potrebbe fare in tv dopo il quiz di Rai 1

Ha 39 anni, è molto fotogenica, simpatica e preparata: parliamo di Martina Crocchia, attuale campionessa de L’Eredità: l’insegnante di pole dance, grazie alla sua genuinità e intelligenza, sta conquistando il favore del pubblico

A me questa campionessa piace troppo. Vai Martina 🤩🤩🤩 #eredita #leredita — Anthony D (@AnthHalliwell) March 22, 2021

Ma cosa farà una volta terminata la sua avventura nel quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna? In molti prevedono per lei un futuro simile a quello di Massimo Cannoletta, altro amatissimo campione de L’Eredità. Al momento, il divulgatore che ha vinto 280mila euro in 51 puntate, è ospite fisso di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’

Comunque per i 150mila euro totali vinti da Martina, in cambio io mi prenderei volentieri tutti i vostri insulti! 🤣

#leredita — Erika B. (@erika_b89) March 22, 2021

C’è chi non vede di buon occhio Martina: “Inizio ad essere terrorizzato all’idea che, una volta uscita da #Leredità, Martina possa trovare un impiego in TV come è successo con il bravissimo Massimo”