Manuela Arcuri appoggia Vanessa Incontrada contro il bodyshaming

View this post on Instagram

Ieri sono stata ospite di @storieitalianerai e abbiamo parlato di Body shaming. Purtroppo nel 2020 ancora non si accetta la donna per come è, imperfetta, morbida, con qualche ruga o con un corpo che si trasforma semplicemente dopo una gravidanza. Smagliature, cellulite e altri “segni” sono estetici e non hanno nulla a che vedere con chi siamo, cosa diciamo e come agiamo. Sembra un ovvietà ma non lo è. Non dobbiamo avere paura di mostrarci come siamo ma accettarlo (si vale anche per me) e se un @vanityfairitalia ti dà la possibilità di farlo allora significa che le cose forse stanno cambiando. Sono piccoli passi che diventerebbero enormi se lo capissero tutti. Se diventasse normalità, consuetudine senza dover nascondere una parte di noi! Brava @vanessa_incontrada grazie ancora @eleonora_daniele_official ❤️💪🏼👸🏻 #grlpwr #womenpower #mom #motivation #mammefelici #wwfitalia