Maddalena Corvaglia selfie sul letto

Nel video Maddalena appare super sexy (e indubbiamente con un fisico invidiabile) alle prese con le pulizie di casa. Ma qual è il messaggio che vuole trasmettere? Non quello che tutti noi pensiamo. Quando, infatti, andiamo a leggere la riflessione sul post, scopriamo che il pensiero va ben oltre la bella ragazza che lava casa, anzi.

scrive Maddalena

Siate maschiacci e principesse,

razionali e sognatrici , sante e meretrici.

Siate pesanti come il piombo e leggere come la neve.

Trovate sempre un motivo per ridere, anche e soprattutto nei momenti difficili.

Ridete di voi stesse.

E non cercate la vostra bellezza negli occhi di qualcun altro: perché voi siete BELLE! ❤️ Ve lo dice un maschiaccio con la ricrescita! … Che durante la quarantena ha trovato un modo per ridere e sorridere, con questo video esperimento, girato a distanza ( via PC) da @soldaout .