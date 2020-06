Lorella Cuccarini via da La Vita in Diretta

Anche Salvo Sottile non si è tirato indietro e ha commentato ciò che sta succedendo con poche ma incisive parole: “Penso che Lorella si sia messa in gioco e piaccia o no, è una grande professionista. C’è ancora spazio per lei. Usare l’alibi della politica per annacquare 30 anni di mestiere lo trovo ingiusto” ha cinguettato il padrone di casa di Mi manda Rai3.

Foto: Kikapress